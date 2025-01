O que é Book of Binance (BOOK)

Book of Binance (BOOK) is a meme-focused token on the BNB Chain that emphasizes cross-project collaboration. While BOOK is a meme coin at the core, it has additional utility which was specifically designed to allow for viral, organic growth. Users can stake popular BNB Chain assets (e.g., XRP, CAKE, MSS) to earn BOOK, while a Burn mechanism shapes emissions and reduces supply. The project aims to unite the broader BNB ecosystem under a community-driven, deflationary framework.

