Informações de preço de Bonkyo (BONKYO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00514956$ 0.00514956 $ 0.00514956 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.26% Alteração de Preço (1D) +1.02% Variação de Preço (7d) -20.38% Variação de Preço (7d) -20.38%

O preço em tempo real de Bonkyo (BONKYO) é --. Nas últimas 24 horas, BONKYO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BONKYO é $ 0.00514956, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BONKYO variou -0.26% na última hora, +1.02% nas últimas 24 horas e -20.38% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bonkyo (BONKYO)

Capitalização de mercado $ 119.48K$ 119.48K $ 119.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 119.48K$ 119.48K $ 119.48K Fornecimento Circulante 994.53M 994.53M 994.53M Fornecimento total 994,529,238.333758 994,529,238.333758 994,529,238.333758

A capitalização de mercado atual de Bonkyo é $ 119.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BONKYO é 994.53M, com um fornecimento total de 994529238.333758. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 119.48K.