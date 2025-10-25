Informações de preço de BonkwifAmerica (BIF PARTY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00000513 $ 0.00000513 $ 0.00000513 Mínimo 24h $ 0.00000535 $ 0.00000535 $ 0.00000535 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00000513$ 0.00000513 $ 0.00000513 Máximo 24h $ 0.00000535$ 0.00000535 $ 0.00000535 Máximo histórico $ 0.0000235$ 0.0000235 $ 0.0000235 Menor preço $ 0.00000468$ 0.00000468 $ 0.00000468 Variação de Preço (1h) +0.13% Alteração de Preço (1D) -0.88% Variação de Preço (7d) +2.73% Variação de Preço (7d) +2.73%

O preço em tempo real de BonkwifAmerica (BIF PARTY) é $0.00000524. Nas últimas 24 horas, BIF PARTY foi negociado entre a mínima de $ 0.00000513 e a máxima de $ 0.00000535, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BIF PARTY é $ 0.0000235, enquanto o mais baixo é $ 0.00000468.

Em termos de desempenho de curto prazo, BIF PARTY variou +0.13% na última hora, -0.88% nas últimas 24 horas e +2.73% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Capitalização de mercado $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Fornecimento Circulante 998.41M 998.41M 998.41M Fornecimento total 998,408,849.313571 998,408,849.313571 998,408,849.313571

A capitalização de mercado atual de BonkwifAmerica é $ 5.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BIF PARTY é 998.41M, com um fornecimento total de 998408849.313571. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.23K.