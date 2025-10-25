Informações de preço de BONKHOUSE (BONKHOUSE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00122189$ 0.00122189 $ 0.00122189 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.08% Alteração de Preço (1D) -0.74% Variação de Preço (7d) -0.82% Variação de Preço (7d) -0.82%

O preço em tempo real de BONKHOUSE (BONKHOUSE) é --. Nas últimas 24 horas, BONKHOUSE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BONKHOUSE é $ 0.00122189, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BONKHOUSE variou -0.08% na última hora, -0.74% nas últimas 24 horas e -0.82% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BONKHOUSE (BONKHOUSE)

Capitalização de mercado $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K Fornecimento Circulante 999.39M 999.39M 999.39M Fornecimento total 999,387,273.702099 999,387,273.702099 999,387,273.702099

A capitalização de mercado atual de BONKHOUSE é $ 14.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BONKHOUSE é 999.39M, com um fornecimento total de 999387273.702099. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.28K.