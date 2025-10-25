O que é Bonkers Meme Token (BNKRS)

Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility. Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it’s a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities. Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility. Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it’s a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities.

Recurso de Bonkers Meme Token (BNKRS) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Bonkers Meme Token (BNKRS)

Compreender a tokenomics de Bonkers Meme Token (BNKRS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BNKRS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Bonkers Meme Token (BNKRS) Quanto vale hoje o Bonkers Meme Token (BNKRS)? O preço ao vivo de BNKRS em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BNKRS para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de BNKRS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Bonkers Meme Token? A capitalização de mercado de BNKRS é $ 39,08K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BNKRS? O fornecimento circulante de BNKRS é de 566,33M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BNKRS? BNKRS atingiu um preço máximo histórico de 0,00153231 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BNKRS? BNKRS atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de BNKRS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BNKRS é -- USD . BNKRS vai subir ainda este ano? BNKRS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BNKRS para uma análise mais detalhada.

