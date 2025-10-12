Tokenomics de Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Tokenomics de Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Descubra informações essenciais sobre Bonk Level Saviour (SAVIOUR), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 04:55:50 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Bonk Level Saviour (SAVIOUR), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 270.09K
$ 270.09K
Fornecimento total:
$ 17.00M
$ 17.00M
Fornecimento circulante:
$ 17.00M
$ 17.00M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 270.09K
$ 270.09K
Máximo histórico:
$ 0.04502769
$ 0.04502769
Mínimo histórico:
$ 0.01581207
$ 0.01581207
Preço atual:
$ 0.01594186
$ 0.01594186

Tokenomics de Bonk Level Saviour (SAVIOUR): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Bonk Level Saviour (SAVIOUR) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens SAVIOUR que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SAVIOUR podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do SAVIOUR, explore o preço em tempo real do token SAVIOUR!

Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

