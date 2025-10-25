O que é Boji (BOJI)

boji's on the Blockchain! Who is boji? Boji is a Kangal dog from Istanbul known for riding metros, trams, and ferries all on his own. Calm, smart, and friendly, he's become a symbol of the city's spirit and a beloved icon of urban freedom. Join us as we grow, build, and take BOJI beyond the moon. $BOJI is a meme coin with no intrinsic value, no promises, and no expectation of financial return. It was created purely for entertainment and community vibes. This is not financial advice. Always do your own research.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Boji (BOJI) Quanto vale hoje o Boji (BOJI)? O preço ao vivo de BOJI em USD é 0.00000987 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BOJI para USD? $ 0.00000987 . Confira o O preço atual de BOJI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Boji? A capitalização de mercado de BOJI é $ 9.86K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BOJI? O fornecimento circulante de BOJI é de 999.06M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BOJI? BOJI atingiu um preço máximo histórico de 0.00022624 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BOJI? BOJI atingiu um preço minímo histórico de 0.0000066 USD . Qual é o volume de negociação de BOJI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BOJI é -- USD . BOJI vai subir ainda este ano? BOJI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BOJI para uma análise mais detalhada.

