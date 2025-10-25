O preço ao vivo de Body Scan AI hoje é 0.00053294 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SCANAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SCANAI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Body Scan AI hoje é 0.00053294 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SCANAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SCANAI facilmente na MEXC agora.

Preço de Body Scan AI (SCANAI)

Preço em tempo real de 1 SCANAI para USD

$0.00053294
-3.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Body Scan AI (SCANAI)
Informações de preço de Body Scan AI (SCANAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00052461
Mínimo 24h
$ 0.00055209
Máximo 24h

$ 0.00052461
$ 0.00055209
$ 0.00276659
$ 0.00020619
+1.05%

-3.02%

-14.79%

-14.79%

O preço em tempo real de Body Scan AI (SCANAI) é $0.00053294. Nas últimas 24 horas, SCANAI foi negociado entre a mínima de $ 0.00052461 e a máxima de $ 0.00055209, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SCANAI é $ 0.00276659, enquanto o mais baixo é $ 0.00020619.

Em termos de desempenho de curto prazo, SCANAI variou +1.05% na última hora, -3.02% nas últimas 24 horas e -14.79% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Body Scan AI (SCANAI)

$ 530.08K
--
$ 530.08K
999.86M
999,862,587.063181
A capitalização de mercado atual de Body Scan AI é $ 530.08K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SCANAI é 999.86M, com um fornecimento total de 999862587.063181. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 530.08K.

Histórico de preços de Body Scan AI (SCANAI) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Body Scan AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Body Scan AI em USD foi de $ -0.0001328781.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Body Scan AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Body Scan AI em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-3.02%
30 dias$ -0.0001328781-24.93%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Body Scan AI (SCANAI)

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Body Scan AI (SCANAI)

Site oficial

Previsão de preço do Body Scan AI (em USD)

Quanto valerá Body Scan AI (SCANAI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Body Scan AI (SCANAI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Body Scan AI.

Confira a previsão de preço de Body Scan AI agora!

SCANAI para moedas locais

Tokenomics de Body Scan AI (SCANAI)

Compreender a tokenomics de Body Scan AI (SCANAI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SCANAI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Body Scan AI (SCANAI)

Quanto vale hoje o Body Scan AI (SCANAI)?
O preço ao vivo de SCANAI em USD é 0.00053294 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SCANAI para USD?
O preço atual de SCANAI para USD é $ 0.00053294. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Body Scan AI?
A capitalização de mercado de SCANAI é $ 530.08K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SCANAI?
O fornecimento circulante de SCANAI é de 999.86M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SCANAI?
SCANAI atingiu um preço máximo histórico de 0.00276659 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SCANAI?
SCANAI atingiu um preço minímo histórico de 0.00020619 USD.
Qual é o volume de negociação de SCANAI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SCANAI é -- USD.
SCANAI vai subir ainda este ano?
SCANAI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SCANAI para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

