Informações de preço de BOBBY Rizz (BOBBY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.35% Alteração de Preço (1D) -5.79% Variação de Preço (7d) -28.09% Variação de Preço (7d) -28.09%

O preço em tempo real de BOBBY Rizz (BOBBY) é --. Nas últimas 24 horas, BOBBY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BOBBY é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BOBBY variou -0.35% na última hora, -5.79% nas últimas 24 horas e -28.09% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BOBBY Rizz (BOBBY)

Capitalização de mercado $ 16.61K$ 16.61K $ 16.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.61K$ 16.61K $ 16.61K Fornecimento Circulante 999.94M 999.94M 999.94M Fornecimento total 999,938,671.084738 999,938,671.084738 999,938,671.084738

A capitalização de mercado atual de BOBBY Rizz é $ 16.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BOBBY é 999.94M, com um fornecimento total de 999938671.084738. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.61K.