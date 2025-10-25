Informações de preço de BNPL Pay (BNPL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.02005599 $ 0.02005599 $ 0.02005599 Mínimo 24h $ 0.02005804 $ 0.02005804 $ 0.02005804 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.02005599$ 0.02005599 $ 0.02005599 Máximo 24h $ 0.02005804$ 0.02005804 $ 0.02005804 Máximo histórico $ 0.02142149$ 0.02142149 $ 0.02142149 Menor preço $ 0.01889428$ 0.01889428 $ 0.01889428 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.01% Variação de Preço (7d) -4.01% Variação de Preço (7d) -4.01%

O preço em tempo real de BNPL Pay (BNPL) é $0.02005801. Nas últimas 24 horas, BNPL foi negociado entre a mínima de $ 0.02005599 e a máxima de $ 0.02005804, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BNPL é $ 0.02142149, enquanto o mais baixo é $ 0.01889428.

Em termos de desempenho de curto prazo, BNPL variou -- na última hora, +0.01% nas últimas 24 horas e -4.01% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BNPL Pay (BNPL)

Capitalização de mercado $ 90.10K$ 90.10K $ 90.10K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.06M$ 20.06M $ 20.06M Fornecimento Circulante 4.49M 4.49M 4.49M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BNPL Pay é $ 90.10K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BNPL é 4.49M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.06M.