O que é BNB LION (BNBLION)

BNB LION is a decentralized token built on the Binance Smart Chain (BSC) that combines community-driven governance with deflationary mechanics to incentivize long-term holding. The token implements an automatic liquidity pool contribution and a small transaction fee redistribution to holders, promoting stability and sustainable growth. BNB LION can be used for peer-to-peer transfers, participation in ecosystem governance, and as a utility token within partnered platforms, offering a secure, transparent, and decentralized digital asset for users seeking both value accumulation and community engagement. BNB LION is a decentralized token built on the Binance Smart Chain (BSC) that combines community-driven governance with deflationary mechanics to incentivize long-term holding. The token implements an automatic liquidity pool contribution and a small transaction fee redistribution to holders, promoting stability and sustainable growth. BNB LION can be used for peer-to-peer transfers, participation in ecosystem governance, and as a utility token within partnered platforms, offering a secure, transparent, and decentralized digital asset for users seeking both value accumulation and community engagement.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de BNB LION (BNBLION) Site oficial

Previsão de preço do BNB LION (em USD)

Quanto valerá BNB LION (BNBLION) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BNB LION (BNBLION) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BNB LION.

Confira a previsão de preço de BNB LION agora!

BNBLION para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de BNB LION (BNBLION)

Compreender a tokenomics de BNB LION (BNBLION) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BNBLION agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre BNB LION (BNBLION) Quanto vale hoje o BNB LION (BNBLION)? O preço ao vivo de BNBLION em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BNBLION para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de BNBLION para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de BNB LION? A capitalização de mercado de BNBLION é $ 186.63K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BNBLION? O fornecimento circulante de BNBLION é de 94,848.76T USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BNBLION? BNBLION atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BNBLION? BNBLION atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de BNBLION? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BNBLION é -- USD . BNBLION vai subir ainda este ano? BNBLION pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BNBLION para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o BNB LION (BNBLION)