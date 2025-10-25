Informações de preço de BNB Frog Inu (BNBFROG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Mínimo 24h $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Máximo 24h $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Máximo histórico $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Menor preço $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Variação de Preço (1h) -0.05% Alteração de Preço (1D) -5.38% Variação de Preço (7d) +32.14% Variação de Preço (7d) +32.14%

O preço em tempo real de BNB Frog Inu (BNBFROG) é $0. Nas últimas 24 horas, BNBFROG foi negociado entre a mínima de $ 0.0 e a máxima de $ 0.0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BNBFROG é $ 0.0, enquanto o mais baixo é $ 0.0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BNBFROG variou -0.05% na última hora, -5.38% nas últimas 24 horas e +32.14% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BNB Frog Inu (BNBFROG)

Capitalização de mercado $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Fornecimento Circulante 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T Fornecimento total 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

A capitalização de mercado atual de BNB Frog Inu é $ 1.23M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BNBFROG é 8,519,880,230,176.20T, com um fornecimento total de 9.2599401150881e+24. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.34M.