Informações de preço de BNB DOGE (BOGE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00118783$ 0.00118783 $ 0.00118783 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.18% Alteração de Preço (1D) -3.77% Variação de Preço (7d) -11.32% Variação de Preço (7d) -11.32%

O preço em tempo real de BNB DOGE (BOGE) é --. Nas últimas 24 horas, BOGE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BOGE é $ 0.00118783, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BOGE variou -0.18% na última hora, -3.77% nas últimas 24 horas e -11.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BNB DOGE (BOGE)

Capitalização de mercado $ 21.32K$ 21.32K $ 21.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.32K$ 21.32K $ 21.32K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BNB DOGE é $ 21.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BOGE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.32K.