Informações de preço de Blunt (BLUNT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00001046 $ 0.00001046 $ 0.00001046 Mínimo 24h $ 0.00001128 $ 0.00001128 $ 0.00001128 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00001046$ 0.00001046 $ 0.00001046 Máximo 24h $ 0.00001128$ 0.00001128 $ 0.00001128 Máximo histórico $ 0.00133089$ 0.00133089 $ 0.00133089 Menor preço $ 0.00000939$ 0.00000939 $ 0.00000939 Variação de Preço (1h) +0.32% Alteração de Preço (1D) +1.29% Variação de Preço (7d) +6.29% Variação de Preço (7d) +6.29%

O preço em tempo real de Blunt (BLUNT) é $0.00001068. Nas últimas 24 horas, BLUNT foi negociado entre a mínima de $ 0.00001046 e a máxima de $ 0.00001128, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BLUNT é $ 0.00133089, enquanto o mais baixo é $ 0.00000939.

Em termos de desempenho de curto prazo, BLUNT variou +0.32% na última hora, +1.29% nas últimas 24 horas e +6.29% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Blunt (BLUNT)

Capitalização de mercado $ 10.62K$ 10.62K $ 10.62K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.62K$ 10.62K $ 10.62K Fornecimento Circulante 993.75M 993.75M 993.75M Fornecimento total 993,754,980.150596 993,754,980.150596 993,754,980.150596

A capitalização de mercado atual de Blunt é $ 10.62K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLUNT é 993.75M, com um fornecimento total de 993754980.150596. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.62K.