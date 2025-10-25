O preço ao vivo de Blue Apu hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de $BAPU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de $BAPU facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Blue Apu hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de $BAPU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de $BAPU facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 $BAPU para USD

--
----
-5.20%1D
mexc
USD
Gráfico de preço em tempo real de Blue Apu ($BAPU)
Última atualização da página: 2025-10-25 17:23:19 (UTC+8)

Informações de preço de Blue Apu ($BAPU) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-5.25%

-22.84%

-22.84%

O preço em tempo real de Blue Apu ($BAPU) é --. Nas últimas 24 horas, $BAPU foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de $BAPU é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, $BAPU variou +0.34% na última hora, -5.25% nas últimas 24 horas e -22.84% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Blue Apu ($BAPU)

$ 9.47K
$ 9.47K$ 9.47K

--
----

$ 9.47K
$ 9.47K$ 9.47K

924.64M
924.64M 924.64M

924,640,185.7404035
924,640,185.7404035 924,640,185.7404035

A capitalização de mercado atual de Blue Apu é $ 9.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $BAPU é 924.64M, com um fornecimento total de 924640185.7404035. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.47K.

Histórico de preços de Blue Apu ($BAPU) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Blue Apu em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Blue Apu em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Blue Apu em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Blue Apu em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-5.25%
30 dias$ 0-60.53%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Blue Apu ($BAPU)

Recurso de Blue Apu ($BAPU)

Site oficial

Previsão de preço do Blue Apu (em USD)

Quanto valerá Blue Apu ($BAPU) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Blue Apu ($BAPU) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Blue Apu.

Confira a previsão de preço de Blue Apu agora!

$BAPU para moedas locais

Tokenomics de Blue Apu ($BAPU)

Compreender a tokenomics de Blue Apu ($BAPU) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token $BAPU agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Blue Apu ($BAPU)

Quanto vale hoje o Blue Apu ($BAPU)?
O preço ao vivo de $BAPU em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de $BAPU para USD?
O preço atual de $BAPU para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Blue Apu?
A capitalização de mercado de $BAPU é $ 9.47K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de $BAPU?
O fornecimento circulante de $BAPU é de 924.64M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de $BAPU?
$BAPU atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de $BAPU?
$BAPU atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de $BAPU?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para $BAPU é -- USD.
$BAPU vai subir ainda este ano?
$BAPU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do $BAPU para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 17:23:19 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Blue Apu ($BAPU)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

