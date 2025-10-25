O que é Blood Crystal (BC)

"Eternal Crypt - Wizardry BC -" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called "Dadoel's Hole" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'. In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game. There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Recurso de Blood Crystal (BC) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Blood Crystal (BC)

Compreender a tokenomics de Blood Crystal (BC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BC agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Blood Crystal (BC) Quanto vale hoje o Blood Crystal (BC)? O preço ao vivo de BC em USD é 0.00280381 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BC para USD? $ 0.00280381 . Confira o O preço atual de BC para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Blood Crystal? A capitalização de mercado de BC é $ 2.37M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BC? O fornecimento circulante de BC é de 844.04M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BC? BC atingiu um preço máximo histórico de 0.092679 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BC? BC atingiu um preço minímo histórico de 0.00269582 USD . Qual é o volume de negociação de BC? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BC é -- USD . BC vai subir ainda este ano? BC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BC para uma análise mais detalhada.

