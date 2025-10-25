Preço de Blocklens AI (BLS)
+0.35%
-8.74%
-27.63%
-27.63%
O preço em tempo real de Blocklens AI (BLS) é --. Nas últimas 24 horas, BLS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BLS é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.
Em termos de desempenho de curto prazo, BLS variou +0.35% na última hora, -8.74% nas últimas 24 horas e -27.63% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de Blocklens AI é $ 44.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLS é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 44.47K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Blocklens AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Blocklens AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Blocklens AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Blocklens AI em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|-8.74%
|30 dias
|$ 0
|-31.34%
|60 dias
|$ 0
|--
|90 dias
|$ 0
|--
Blocklens AI is an AI-powered futures trading signal project built for traders who want a serious edge in the fast-moving crypto markets. Unlike traditional signal groups that rely on human calls or guesswork, Blocklens AI delivers consistent, data-driven signals that adapt in real time to market conditions.
The AI engine continuously scans perpetual futures pairs across major exchanges, processing large volumes of live data to identify potential opportunities. Through advanced machine learning, it filters out noise, improves precision, and evolves over time as market dynamics shift. To further increase reliability, Blocklens AI applies continuous backtesting on historical patterns, refining strategies and validating accuracy against past market behavior.
Beyond signal delivery, Blocklens AI also includes a built-in analyzer that generates detailed reports on selected trading pairs. This empowers users with clear, actionable insights, giving them confidence in navigating volatile markets.
At its core, Blocklens AI is designed to bring traders a smarter, more reliable, and adaptive approach to futures trading.
A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!
Quanto valerá Blocklens AI (BLS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Blocklens AI (BLS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Blocklens AI.
Confira a previsão de preço de Blocklens AI agora!
Compreender a tokenomics de Blocklens AI (BLS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BLS agora!
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-24 21:49:00
|Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
|10-23 22:32:48
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
|10-23 15:34:02
|Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
|10-23 01:13:05
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
|10-22 21:14:27
|Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
|10-22 12:58:37
|Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
As criptomoedas com o maior volume de negociação
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia