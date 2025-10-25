Informações de preço de Blade (BLADE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01216213 $ 0.01216213 $ 0.01216213 Mínimo 24h $ 0.01389423 $ 0.01389423 $ 0.01389423 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01216213$ 0.01216213 $ 0.01216213 Máximo 24h $ 0.01389423$ 0.01389423 $ 0.01389423 Máximo histórico $ 0.702613$ 0.702613 $ 0.702613 Menor preço $ 0.00579944$ 0.00579944 $ 0.00579944 Variação de Preço (1h) -0.08% Alteração de Preço (1D) -1.71% Variação de Preço (7d) +35.62% Variação de Preço (7d) +35.62%

O preço em tempo real de Blade (BLADE) é $0.01262341. Nas últimas 24 horas, BLADE foi negociado entre a mínima de $ 0.01216213 e a máxima de $ 0.01389423, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BLADE é $ 0.702613, enquanto o mais baixo é $ 0.00579944.

Em termos de desempenho de curto prazo, BLADE variou -0.08% na última hora, -1.71% nas últimas 24 horas e +35.62% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Blade (BLADE)

Capitalização de mercado $ 63.70K$ 63.70K $ 63.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Fornecimento Circulante 5.05M 5.05M 5.05M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Blade é $ 63.70K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLADE é 5.05M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.26M.