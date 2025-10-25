Informações de preço de BizAuto (BIZA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.0324594$ 0.0324594 $ 0.0324594 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) -12.25% Variação de Preço (7d) -3.36% Variação de Preço (7d) -3.36%

O preço em tempo real de BizAuto (BIZA) é --. Nas últimas 24 horas, BIZA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BIZA é $ 0.0324594, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BIZA variou +0.01% na última hora, -12.25% nas últimas 24 horas e -3.36% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BizAuto (BIZA)

Capitalização de mercado $ 605.98K$ 605.98K $ 605.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 712.67K$ 712.67K $ 712.67K Fornecimento Circulante 3.23B 3.23B 3.23B Fornecimento total 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BizAuto é $ 605.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BIZA é 3.23B, com um fornecimento total de 3800000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 712.67K.