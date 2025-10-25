Informações de preço de Bitty Baby (BITBABY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.19% Alteração de Preço (1D) -9.52% Variação de Preço (7d) -31.12% Variação de Preço (7d) -31.12%

O preço em tempo real de Bitty Baby (BITBABY) é --. Nas últimas 24 horas, BITBABY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BITBABY é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BITBABY variou +0.19% na última hora, -9.52% nas últimas 24 horas e -31.12% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bitty Baby (BITBABY)

Capitalização de mercado $ 16.45K$ 16.45K $ 16.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.45K$ 16.45K $ 16.45K Fornecimento Circulante 999.97M 999.97M 999.97M Fornecimento total 999,973,313.052484 999,973,313.052484 999,973,313.052484

A capitalização de mercado atual de Bitty Baby é $ 16.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BITBABY é 999.97M, com um fornecimento total de 999973313.052484. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.45K.