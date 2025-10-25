Informações de preço de BitPill (BITPILL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00000575 $ 0.00000575 $ 0.00000575 Mínimo 24h $ 0.00000594 $ 0.00000594 $ 0.00000594 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00000575$ 0.00000575 $ 0.00000575 Máximo 24h $ 0.00000594$ 0.00000594 $ 0.00000594 Máximo histórico $ 0.00002897$ 0.00002897 $ 0.00002897 Menor preço $ 0.00000534$ 0.00000534 $ 0.00000534 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.92% Variação de Preço (7d) +5.06% Variação de Preço (7d) +5.06%

O preço em tempo real de BitPill (BITPILL) é $0.00000588. Nas últimas 24 horas, BITPILL foi negociado entre a mínima de $ 0.00000575 e a máxima de $ 0.00000594, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BITPILL é $ 0.00002897, enquanto o mais baixo é $ 0.00000534.

Em termos de desempenho de curto prazo, BITPILL variou -- na última hora, +0.92% nas últimas 24 horas e +5.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BitPill (BITPILL)

Capitalização de mercado $ 5.87K$ 5.87K $ 5.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.87K$ 5.87K $ 5.87K Fornecimento Circulante 998.45M 998.45M 998.45M Fornecimento total 998,446,112.905374 998,446,112.905374 998,446,112.905374

A capitalização de mercado atual de BitPill é $ 5.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BITPILL é 998.45M, com um fornecimento total de 998446112.905374. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.87K.