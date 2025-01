O que é Bitforex (BF)

Bitforex Token (BF) is token issued by BitForex Exchange, it is the proof of platform ownership. BF are issued mainly through trade mining, community and ecosystem mutual construction, and being released gradually. BitForex will use 80% of the trading fees as BF buy-back. In the future, BF holders will have the right to participate in platform building major decisions and community management.

