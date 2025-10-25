Informações de preço de BitcoinZK (ZYRA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.074963 Mínimo 24h $ 0.080416 Máximo 24h Máximo histórico $ 0.167321 Menor preço $ 0.056991 Variação de Preço (1h) -0.23% Alteração de Preço (1D) +2.10% Variação de Preço (7d) -38.16%

O preço em tempo real de BitcoinZK (ZYRA) é $0.077662. Nas últimas 24 horas, ZYRA foi negociado entre a mínima de $ 0.074963 e a máxima de $ 0.080416, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ZYRA é $ 0.167321, enquanto o mais baixo é $ 0.056991.

Em termos de desempenho de curto prazo, ZYRA variou -0.23% na última hora, +2.10% nas últimas 24 horas e -38.16% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BitcoinZK (ZYRA)

Capitalização de mercado $ 19.42M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 77.66M Fornecimento Circulante 250.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BitcoinZK é $ 19.42M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZYRA é 250.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 77.66M.