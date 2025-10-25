O que é Bitcoin the Turtle (SLOW)

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder's pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Bitcoin the Turtle (SLOW) Quanto vale hoje o Bitcoin the Turtle (SLOW)? O preço ao vivo de SLOW em USD é 0.01503971 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SLOW para USD? $ 0.01503971 . Confira o O preço atual de SLOW para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Bitcoin the Turtle? A capitalização de mercado de SLOW é $ 296.41K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SLOW? O fornecimento circulante de SLOW é de 19.71M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SLOW? SLOW atingiu um preço máximo histórico de 0.0414631 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SLOW? SLOW atingiu um preço minímo histórico de 0.00487056 USD . Qual é o volume de negociação de SLOW? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SLOW é -- USD . SLOW vai subir ainda este ano? SLOW pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SLOW para uma análise mais detalhada.

