Informações de preço de Bitcoin on Katana (BTCK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 109,884 $ 109,884 $ 109,884 Mínimo 24h $ 111,685 $ 111,685 $ 111,685 Máximo 24h Mínimo 24h $ 109,884$ 109,884 $ 109,884 Máximo 24h $ 111,685$ 111,685 $ 111,685 Máximo histórico $ 125,460$ 125,460 $ 125,460 Menor preço $ 104,346$ 104,346 $ 104,346 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -0.27% Variação de Preço (7d) +4.47% Variação de Preço (7d) +4.47%

O preço em tempo real de Bitcoin on Katana (BTCK) é $110,941. Nas últimas 24 horas, BTCK foi negociado entre a mínima de $ 109,884 e a máxima de $ 111,685, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BTCK é $ 125,460, enquanto o mais baixo é $ 104,346.

Em termos de desempenho de curto prazo, BTCK variou -0.00% na última hora, -0.27% nas últimas 24 horas e +4.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bitcoin on Katana (BTCK)

Capitalização de mercado $ 37.75M$ 37.75M $ 37.75M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 37.75M$ 37.75M $ 37.75M Fornecimento Circulante 340.28 340.28 340.28 Fornecimento total 340.28382759 340.28382759 340.28382759

A capitalização de mercado atual de Bitcoin on Katana é $ 37.75M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BTCK é 340.28, com um fornecimento total de 340.28382759. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.75M.