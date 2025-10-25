O que é Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

About BTCLE What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy. Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years Tokenomics & Liquidity BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks. Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust. Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure. Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control. This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

Recurso de Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Compreender a tokenomics de Bitcoin Limited Edition (BTCLE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BTCLE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Quanto vale hoje o Bitcoin Limited Edition (BTCLE)? O preço ao vivo de BTCLE em USD é 131.28 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BTCLE para USD? $ 131.28 . Confira o O preço atual de BTCLE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Bitcoin Limited Edition? A capitalização de mercado de BTCLE é $ 26.29M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BTCLE? O fornecimento circulante de BTCLE é de 200.28K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BTCLE? BTCLE atingiu um preço máximo histórico de 137.88 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BTCLE? BTCLE atingiu um preço minímo histórico de 125.09 USD . Qual é o volume de negociação de BTCLE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BTCLE é -- USD . BTCLE vai subir ainda este ano? BTCLE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BTCLE para uma análise mais detalhada.

