O preço ao vivo de Bitcoin Limited Edition hoje é 131.28 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BTCLE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BTCLE facilmente na MEXC agora.

Preço de Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Preço em tempo real de 1 BTCLE para USD

$131.28
$131.28
-0.30%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
Gráfico de preço em tempo real de Bitcoin Limited Edition (BTCLE)
Última atualização da página: 2025-10-25 14:50:10 (UTC+8)

Informações de preço de Bitcoin Limited Edition (BTCLE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 131.23
$ 131.23
Mínimo 24h
$ 132.44
$ 132.44
Máximo 24h

$ 131.23
$ 131.23

$ 132.44
$ 132.44

$ 137.88
$ 137.88

$ 125.09
$ 125.09

-0.49%

-0.30%

-0.46%

-0.46%

O preço em tempo real de Bitcoin Limited Edition (BTCLE) é $131.28. Nas últimas 24 horas, BTCLE foi negociado entre a mínima de $ 131.23 e a máxima de $ 132.44, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BTCLE é $ 137.88, enquanto o mais baixo é $ 125.09.

Em termos de desempenho de curto prazo, BTCLE variou -0.49% na última hora, -0.30% nas últimas 24 horas e -0.46% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

$ 26.29M
$ 26.29M

--
--

$ 27.57M
$ 27.57M

200.28K
200.28K

210,000.0
210,000.0

A capitalização de mercado atual de Bitcoin Limited Edition é $ 26.29M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BTCLE é 200.28K, com um fornecimento total de 210000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.57M.

Histórico de preços de Bitcoin Limited Edition (BTCLE) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Bitcoin Limited Edition em USD foi de $ -0.4023827520892.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Bitcoin Limited Edition em USD foi de $ +5.7511404960.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Bitcoin Limited Edition em USD foi de $ +1.9441255200.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Bitcoin Limited Edition em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.4023827520892-0.30%
30 dias$ +5.7511404960+4.38%
60 dias$ +1.9441255200+1.48%
90 dias$ 0--

O que é Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Previsão de preço do Bitcoin Limited Edition (em USD)

Quanto valerá Bitcoin Limited Edition (BTCLE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Bitcoin Limited Edition (BTCLE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Bitcoin Limited Edition.

Confira a previsão de preço de Bitcoin Limited Edition agora!

BTCLE para moedas locais

Tokenomics de Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Compreender a tokenomics de Bitcoin Limited Edition (BTCLE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BTCLE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Quanto vale hoje o Bitcoin Limited Edition (BTCLE)?
O preço ao vivo de BTCLE em USD é 131.28 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BTCLE para USD?
O preço atual de BTCLE para USD é $ 131.28. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Bitcoin Limited Edition?
A capitalização de mercado de BTCLE é $ 26.29M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BTCLE?
O fornecimento circulante de BTCLE é de 200.28K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BTCLE?
BTCLE atingiu um preço máximo histórico de 137.88 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BTCLE?
BTCLE atingiu um preço minímo histórico de 125.09 USD.
Qual é o volume de negociação de BTCLE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BTCLE é -- USD.
BTCLE vai subir ainda este ano?
BTCLE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BTCLE para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 14:50:10 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

$111,438.61

$3,932.44

$0.05538

$194.36

$9.5471

$3,932.44

$111,438.61

$194.36

$2.5388

$0.19857

$0.0000

$0.000000

$0.0000000000000000

$0.00000

$0.000000002031

$0.0000000000000000004568

$0.0005857

$0.3670

$0.2612

$212.35

