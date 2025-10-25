Informações de preço de Bitcoin Bob (₿O₿) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.03776657$ 0.03776657 $ 0.03776657 Menor preço $ 0.0004507$ 0.0004507 $ 0.0004507 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -1.42% Variação de Preço (7d) -1.42%

O preço em tempo real de Bitcoin Bob (₿O₿) é $0.00046147. Nas últimas 24 horas, ₿O₿ foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ₿O₿ é $ 0.03776657, enquanto o mais baixo é $ 0.0004507.

Em termos de desempenho de curto prazo, ₿O₿ variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -1.42% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bitcoin Bob (₿O₿)

Capitalização de mercado $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Fornecimento Circulante 21.00M 21.00M 21.00M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bitcoin Bob é $ 9.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ₿O₿ é 21.00M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.69K.