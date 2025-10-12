Tokenomics de Bitcicoin (BITCI)
Informação sobre Bitcicoin (BITCI)
Bitci Chain is a programmable decentralized blockchain network. On Bitci Chain tokens can be created and smart contracts can be executed. It is optimized to provide companies with the best possible blockchain adaptation. Bitci Chain examines your business activities and your company, while offering you the most suitable blockchain solutions, speeds up your transactions, increases user and customer interaction, and provides a low cost, transparent and reliable infrastructure.
Tokenomics de Bitcicoin (BITCI): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Bitcicoin (BITCI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens BITCI que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens BITCI podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do BITCI, explore o preço em tempo real do token BITCI!
