O que é Bitci EDU (BEDU)

Bitci Edu Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. BEDU Token is a cryptocurrency created to enhance the Bitci EDU ecosystem. Bitci EDU is a platform that provides education on blockchain and cryptocurrencies, and BEDU Token is designed to facilitate participation in education on this platform. BEDU Token holders will have access to the Bitci EDU platform and will be able to enjoy many privileges.

