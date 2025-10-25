Informações de preço de BiomeAI (BIOMEAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.04819214 Máximo 24h $ 0.073914 Máximo histórico $ 0.394381 Menor preço $ 0.04806378 Variação de Preço (1h) -5.34% Alteração de Preço (1D) +28.95% Variação de Preço (7d) -7.03%

O preço em tempo real de BiomeAI (BIOMEAI) é $0.066924. Nas últimas 24 horas, BIOMEAI foi negociado entre a mínima de $ 0.04819214 e a máxima de $ 0.073914, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BIOMEAI é $ 0.394381, enquanto o mais baixo é $ 0.04806378.

Em termos de desempenho de curto prazo, BIOMEAI variou -5.34% na última hora, +28.95% nas últimas 24 horas e -7.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BiomeAI (BIOMEAI)

Capitalização de mercado $ 395.06K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 669.24K Fornecimento Circulante 5.90M Fornecimento total 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BiomeAI é $ 395.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BIOMEAI é 5.90M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 669.24K.