O que é Big Balls (BALLS)

Edward Coristine, a 19-year-old techie, secured a role at Elon Musk’s DOGE initiative, gaining access to U.S. government systems despite security concerns. Musk personally voted for Coristine—who went by the online moniker "Big Balls"—and even mentioned it on Twitter. Now it’s time to step up, grab your balls, and send $BALLS to the moon. Don’t miss out—only the biggest bags make it. Big Balls to the Rescue!

