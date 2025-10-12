Tokenomics de Biden Coin (BIDEN)

Tokenomics de Biden Coin (BIDEN)

Descubra informações essenciais sobre Biden Coin (BIDEN), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 04:55:37 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de Biden Coin (BIDEN)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Biden Coin (BIDEN), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 366.40K
Fornecimento total:
$ 100.00B
Fornecimento circulante:
$ 100.00B
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 366.40K
Máximo histórico:
$ 0
Mínimo histórico:
$ 0
Preço atual:
$ 0
Informação sobre Biden Coin (BIDEN)

Biden Coin is a meme token inspired by the world’s most memeable politician — Joe Biden. But here’s the kicker: No official logo. No likeness. No affiliation. Fully decentralized. No presale. No team allocation. Fair-launched and loud — by ElectionDAO. BIDEN | ETH Mainnet | Community-Owned Meme Movement 📈 Real Numbers. Real Momentum. 🟢 60+ days live — zero rug signals 🟢 Community-led via ElectionDAO governance 🟢 No presale. No VCs. No BS.

🟢 100% organic growth through viral fire

🟢 Featured in top influencer posts, meme pages & viral threads 🎯 Vision: The First “Political Consensus Layer” on Ethereum Forget TradFi. Forget PACs. This is Web3 election energy — democratized, verifiable, and unstoppable.

We don’t need permission. Just memes, virality, and on-chain belief.

$BIDEN isn’t a token — it’s an opinion turned asset.

Site oficial:
https://bidencoins.com/

Tokenomics de Biden Coin (BIDEN): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Biden Coin (BIDEN) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens BIDEN que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens BIDEN podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do BIDEN, explore o preço em tempo real do token BIDEN!

Previsão de preço de BIDEN

Quer saber para onde o BIDEN pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do BIDEN combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

