Explore os principais dados de tokenomics e preço de Biden Coin (BIDEN), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Biden Coin (BIDEN)
Biden Coin is a meme token inspired by the world’s most memeable politician — Joe Biden. But here’s the kicker: No official logo. No likeness. No affiliation. Fully decentralized. No presale. No team allocation. Fair-launched and loud — by ElectionDAO. BIDEN | ETH Mainnet | Community-Owned Meme Movement 📈 Real Numbers. Real Momentum. 🟢 60+ days live — zero rug signals 🟢 Community-led via ElectionDAO governance 🟢 No presale. No VCs. No BS.
🟢 100% organic growth through viral fire
🟢 Featured in top influencer posts, meme pages & viral threads 🎯 Vision: The First “Political Consensus Layer” on Ethereum Forget TradFi. Forget PACs. This is Web3 election energy — democratized, verifiable, and unstoppable.
We don’t need permission. Just memes, virality, and on-chain belief.
$BIDEN isn’t a token — it’s an opinion turned asset.
Tokenomics de Biden Coin (BIDEN): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Biden Coin (BIDEN) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens BIDEN que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens BIDEN podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do BIDEN, explore o preço em tempo real do token BIDEN!
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"