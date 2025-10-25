Informações de preço de bichi (BICHI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00000803 $ 0.00000803 $ 0.00000803 Mínimo 24h $ 0.00000822 $ 0.00000822 $ 0.00000822 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00000803$ 0.00000803 $ 0.00000803 Máximo 24h $ 0.00000822$ 0.00000822 $ 0.00000822 Máximo histórico $ 0.00045323$ 0.00045323 $ 0.00045323 Menor preço $ 0.0000074$ 0.0000074 $ 0.0000074 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) -0.48% Variação de Preço (7d) +0.67% Variação de Preço (7d) +0.67%

O preço em tempo real de bichi (BICHI) é $0.00000808. Nas últimas 24 horas, BICHI foi negociado entre a mínima de $ 0.00000803 e a máxima de $ 0.00000822, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BICHI é $ 0.00045323, enquanto o mais baixo é $ 0.0000074.

Em termos de desempenho de curto prazo, BICHI variou +0.01% na última hora, -0.48% nas últimas 24 horas e +0.67% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de bichi (BICHI)

Capitalização de mercado $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K Fornecimento Circulante 984.72M 984.72M 984.72M Fornecimento total 984,720,463.773552 984,720,463.773552 984,720,463.773552

A capitalização de mercado atual de bichi é $ 7.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BICHI é 984.72M, com um fornecimento total de 984720463.773552. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.96K.