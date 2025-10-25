O que é Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Introducing $BOGBG: Beware of Geeks Bearing Grifts – the ultimate meme token inspired by Vitalik Buterin's epic tweet highlighting the clever pun on nontransitive dice and crypto skepticism. Just like those tricky dice where A beats B, B beats C, but C dominates A, $BOGBG flips the script on grifts in the crypto world with pure, unadulterated fun.Launched on Ethereum as an ERC-20 token with 0% tax, fully burned liquidity, and renounced ownership for a fair, community-driven ride. No BS, just vibes – because in memes, as in dice, anything can happen! Join the cycle and roll with us.

Recurso de Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Site oficial

Previsão de preço do Beware of Geeks Bearing Grifts (em USD)

Quanto valerá Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Beware of Geeks Bearing Grifts.

Confira a previsão de preço de Beware of Geeks Bearing Grifts agora!

BOGBG para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Compreender a tokenomics de Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BOGBG agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Quanto vale hoje o Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)? O preço ao vivo de BOGBG em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BOGBG para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de BOGBG para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Beware of Geeks Bearing Grifts? A capitalização de mercado de BOGBG é $ 9.50K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BOGBG? O fornecimento circulante de BOGBG é de 1.00T USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BOGBG? BOGBG atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BOGBG? BOGBG atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de BOGBG? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BOGBG é -- USD . BOGBG vai subir ainda este ano? BOGBG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BOGBG para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)