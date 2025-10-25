Informações de preço de Betly (BETLY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00201598$ 0.00201598 $ 0.00201598 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -10.25% Alteração de Preço (1D) -25.14% Variação de Preço (7d) -68.73% Variação de Preço (7d) -68.73%

O preço em tempo real de Betly (BETLY) é --. Nas últimas 24 horas, BETLY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BETLY é $ 0.00201598, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BETLY variou -10.25% na última hora, -25.14% nas últimas 24 horas e -68.73% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Betly (BETLY)

Capitalização de mercado $ 141.31K$ 141.31K $ 141.31K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 141.31K$ 141.31K $ 141.31K Fornecimento Circulante 999.93M 999.93M 999.93M Fornecimento total 999,934,367.158113 999,934,367.158113 999,934,367.158113

A capitalização de mercado atual de Betly é $ 141.31K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BETLY é 999.93M, com um fornecimento total de 999934367.158113. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 141.31K.