O que é Beta Finance (BETA)

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset. Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet. Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions. Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple. Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.

Recurso de Beta Finance (BETA) Site oficial

Previsão de preço do Beta Finance (em USD)

Quanto valerá Beta Finance (BETA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Beta Finance (BETA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Beta Finance.

BETA para moedas locais

Tokenomics de Beta Finance (BETA)

Compreender a tokenomics de Beta Finance (BETA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BETA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Beta Finance (BETA) Quanto vale hoje o Beta Finance (BETA)? O preço ao vivo de BETA em USD é 0.00941347 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BETA para USD? $ 0.00941347 . Confira o O preço atual de BETA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Beta Finance? A capitalização de mercado de BETA é $ 9.42M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BETA? O fornecimento circulante de BETA é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BETA? BETA atingiu um preço máximo histórico de 3.45 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BETA? BETA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de BETA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BETA é -- USD . BETA vai subir ainda este ano? BETA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BETA para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Beta Finance (BETA)