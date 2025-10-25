Informações de preço de Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 497.68 $ 497.68 $ 497.68 Mínimo 24h $ 501.24 $ 501.24 $ 501.24 Máximo 24h Mínimo 24h $ 497.68$ 497.68 $ 497.68 Máximo 24h $ 501.24$ 501.24 $ 501.24 Máximo histórico $ 546.07$ 546.07 $ 546.07 Menor preço $ 481.21$ 481.21 $ 481.21 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.70% Variação de Preço (7d) +0.26% Variação de Preço (7d) +0.26%

O preço em tempo real de Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) é $501.24. Nas últimas 24 horas, BRK.BX foi negociado entre a mínima de $ 497.68 e a máxima de $ 501.24, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BRK.BX é $ 546.07, enquanto o mais baixo é $ 481.21.

Em termos de desempenho de curto prazo, BRK.BX variou -- na última hora, +0.70% nas últimas 24 horas e +0.26% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Capitalização de mercado $ 638.99K$ 638.99K $ 638.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M Fornecimento Circulante 1.27K 1.27K 1.27K Fornecimento total 22,199.99952743 22,199.99952743 22,199.99952743

A capitalização de mercado atual de Berkshire Hathaway xStock é $ 638.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BRK.BX é 1.27K, com um fornecimento total de 22199.99952743. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.13M.