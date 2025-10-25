Informações de preço de Bella Bumper (BUMPER) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00667841$ 0.00667841 $ 0.00667841 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.06% Alteração de Preço (1D) +1.86% Variação de Preço (7d) -6.45% Variação de Preço (7d) -6.45%

O preço em tempo real de Bella Bumper (BUMPER) é --. Nas últimas 24 horas, BUMPER foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BUMPER é $ 0.00667841, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BUMPER variou +0.06% na última hora, +1.86% nas últimas 24 horas e -6.45% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bella Bumper (BUMPER)

Capitalização de mercado $ 305.72K$ 305.72K $ 305.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 305.72K$ 305.72K $ 305.72K Fornecimento Circulante 499.69M 499.69M 499.69M Fornecimento total 499,687,180.86932 499,687,180.86932 499,687,180.86932

A capitalização de mercado atual de Bella Bumper é $ 305.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUMPER é 499.69M, com um fornecimento total de 499687180.86932. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 305.72K.