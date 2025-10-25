O preço ao vivo de Beercoin 2 hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BEER2 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BEER2 facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Beercoin 2 hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BEER2 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BEER2 facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 BEER2 para USD

-2.10%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
Gráfico de preço em tempo real de Beercoin 2 (BEER2)
Última atualização da página: 2025-10-25 15:58:30 (UTC+8)

Informações de preço de Beercoin 2 (BEER2) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-2.18%

+3.22%

+3.22%

O preço em tempo real de Beercoin 2 (BEER2) é --. Nas últimas 24 horas, BEER2 foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BEER2 é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BEER2 variou -0.09% na última hora, -2.18% nas últimas 24 horas e +3.22% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Beercoin 2 (BEER2)

$ 119.90K
$ 119.90K$ 119.90K

--
----

$ 160.08K
$ 160.08K$ 160.08K

395.56B
395.56B 395.56B

528,115,885,594.933
528,115,885,594.933 528,115,885,594.933

A capitalização de mercado atual de Beercoin 2 é $ 119.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BEER2 é 395.56B, com um fornecimento total de 528115885594.933. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 160.08K.

Histórico de preços de Beercoin 2 (BEER2) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Beercoin 2 em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Beercoin 2 em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Beercoin 2 em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Beercoin 2 em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-2.18%
30 dias$ 0-12.35%
60 dias$ 0-44.51%
90 dias$ 0--

O que é Beercoin 2 (BEER2)

While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let’s get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0? A letter to better community Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Beercoin 2 (BEER2)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Beercoin 2 (em USD)

Quanto valerá Beercoin 2 (BEER2) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Beercoin 2 (BEER2) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Beercoin 2.

Confira a previsão de preço de Beercoin 2 agora!

BEER2 para moedas locais

Tokenomics de Beercoin 2 (BEER2)

Compreender a tokenomics de Beercoin 2 (BEER2) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BEER2 agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Beercoin 2 (BEER2)

Quanto vale hoje o Beercoin 2 (BEER2)?
O preço ao vivo de BEER2 em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BEER2 para USD?
O preço atual de BEER2 para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Beercoin 2?
A capitalização de mercado de BEER2 é $ 119.90K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BEER2?
O fornecimento circulante de BEER2 é de 395.56B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BEER2?
BEER2 atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BEER2?
BEER2 atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de BEER2?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BEER2 é -- USD.
BEER2 vai subir ainda este ano?
BEER2 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BEER2 para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 15:58:30 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Beercoin 2 (BEER2)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

