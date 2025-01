O que é BEEF (BEEF)

$BEEF is a community-driven token. The vast majority of BEEF supply sits in the liquidity pool where it can do what it does best, reward users in gains as the project begins to take flight. As the time goes on, we will be funding token listings, project development, and, of course, community reward.

