O que é Beaver Coin (BEAVER)

BEAVER is more than just a memecoin. It's movement! A rebellion against the monotony of traditional beaver life. It's about freedom, fun, and, of course, a little bit of chaos. I'm not like other beavers; there's so much more to life than just building dams. I've learned about blockchain, but I don't have the time to become a builder, so I'm taking a different path. Call me crazy, but the real secret is in the narrative. BEAVER is more than just a memecoin. It's movement! A rebellion against the monotony of traditional beaver life. It's about freedom, fun, and, of course, a little bit of chaos. I'm not like other beavers; there's so much more to life than just building dams. I've learned about blockchain, but I don't have the time to become a builder, so I'm taking a different path. Call me crazy, but the real secret is in the narrative.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Beaver Coin (BEAVER) Site oficial

Previsão de preço do Beaver Coin (em USD)

Quanto valerá Beaver Coin (BEAVER) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Beaver Coin (BEAVER) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Beaver Coin.

Confira a previsão de preço de Beaver Coin agora!

BEAVER para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Beaver Coin (BEAVER)

Compreender a tokenomics de Beaver Coin (BEAVER) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BEAVER agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Beaver Coin (BEAVER) Quanto vale hoje o Beaver Coin (BEAVER)? O preço ao vivo de BEAVER em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BEAVER para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de BEAVER para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Beaver Coin? A capitalização de mercado de BEAVER é $ 29.09K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BEAVER? O fornecimento circulante de BEAVER é de 694.48M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BEAVER? BEAVER atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BEAVER? BEAVER atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de BEAVER? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BEAVER é -- USD . BEAVER vai subir ainda este ano? BEAVER pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BEAVER para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Beaver Coin (BEAVER)