Informações de preço de BEAST SELLER (BEAST) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.0073736 Máximo 24h $ 0.00969991 Máximo histórico $ 0.101404 Menor preço $ 0.00357844 Variação de Preço (1h) +0.43% Alteração de Preço (1D) +10.38% Variação de Preço (7d) -8.46%

O preço em tempo real de BEAST SELLER (BEAST) é $0.00940937. Nas últimas 24 horas, BEAST foi negociado entre a mínima de $ 0.0073736 e a máxima de $ 0.00969991, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BEAST é $ 0.101404, enquanto o mais baixo é $ 0.00357844.

Em termos de desempenho de curto prazo, BEAST variou +0.43% na última hora, +10.38% nas últimas 24 horas e -8.46% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BEAST SELLER (BEAST)

Capitalização de mercado $ 653.13K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 653.13K Fornecimento Circulante 69.42M Fornecimento total 69,420,000.0

A capitalização de mercado atual de BEAST SELLER é $ 653.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BEAST é 69.42M, com um fornecimento total de 69420000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 653.13K.