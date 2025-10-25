Informações de preço de Bearn BERA (YBERA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 Menor preço $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Bearn BERA (YBERA) é $2.94. Nas últimas 24 horas, YBERA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de YBERA é $ 2.98, enquanto o mais baixo é $ 2.25.

Em termos de desempenho de curto prazo, YBERA variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bearn BERA (YBERA)

Capitalização de mercado $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.58K$ 12.58K $ 12.58K Fornecimento Circulante 4.28K 4.28K 4.28K Fornecimento total 4,277.818659480418 4,277.818659480418 4,277.818659480418

A capitalização de mercado atual de Bearn BERA é $ 17.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YBERA é 4.28K, com um fornecimento total de 4277.818659480418. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.58K.