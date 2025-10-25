O preço ao vivo de BDC COIN hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BDC DANA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BDC DANA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de BDC COIN hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BDC DANA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BDC DANA facilmente na MEXC agora.

Preço de BDC COIN (BDC DANA)

Preço em tempo real de 1 BDC DANA para USD

+4.10%1D
Gráfico de preço em tempo real de BDC COIN (BDC DANA)
Última atualização da página: 2025-10-25 17:21:08 (UTC+8)

Informações de preço de BDC COIN (BDC DANA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01070641
$ 0.01070641$ 0.01070641

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

+4.15%

+3.89%

+3.89%

O preço em tempo real de BDC COIN (BDC DANA) é --. Nas últimas 24 horas, BDC DANA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BDC DANA é $ 0.01070641, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BDC DANA variou -0.34% na última hora, +4.15% nas últimas 24 horas e +3.89% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BDC COIN (BDC DANA)

$ 7.05K
$ 7.05K$ 7.05K

--
----

$ 7.05K
$ 7.05K$ 7.05K

999.78M
999.78M 999.78M

999,779,145.088568
999,779,145.088568 999,779,145.088568

A capitalização de mercado atual de BDC COIN é $ 7.05K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BDC DANA é 999.78M, com um fornecimento total de 999779145.088568. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.05K.

Histórico de preços de BDC COIN (BDC DANA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de BDC COIN em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de BDC COIN em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de BDC COIN em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de BDC COIN em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+4.15%
30 dias$ 0-98.04%
60 dias$ 0-99.87%
90 dias$ 0--

O que é BDC COIN (BDC DANA)

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de BDC COIN (BDC DANA)

Site oficial

Previsão de preço do BDC COIN (em USD)

Quanto valerá BDC COIN (BDC DANA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BDC COIN (BDC DANA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BDC COIN.

Confira a previsão de preço de BDC COIN agora!

BDC DANA para moedas locais

Tokenomics de BDC COIN (BDC DANA)

Compreender a tokenomics de BDC COIN (BDC DANA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BDC DANA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre BDC COIN (BDC DANA)

Quanto vale hoje o BDC COIN (BDC DANA)?
O preço ao vivo de BDC DANA em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BDC DANA para USD?
O preço atual de BDC DANA para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de BDC COIN?
A capitalização de mercado de BDC DANA é $ 7.05K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BDC DANA?
O fornecimento circulante de BDC DANA é de 999.78M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BDC DANA?
BDC DANA atingiu um preço máximo histórico de 0.01070641 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BDC DANA?
BDC DANA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de BDC DANA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BDC DANA é -- USD.
BDC DANA vai subir ainda este ano?
BDC DANA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BDC DANA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 17:21:08 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o BDC COIN (BDC DANA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

