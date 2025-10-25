O que é BCGame Coin (BC)

$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility. To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token. $BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility. To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de BCGame Coin (BC) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do BCGame Coin (em USD)

Quanto valerá BCGame Coin (BC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BCGame Coin (BC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BCGame Coin.

Confira a previsão de preço de BCGame Coin agora!

BC para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de BCGame Coin (BC)

Compreender a tokenomics de BCGame Coin (BC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BC agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre BCGame Coin (BC) Quanto vale hoje o BCGame Coin (BC)? O preço ao vivo de BC em USD é 0.00948535 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BC para USD? $ 0.00948535 . Confira o O preço atual de BC para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de BCGame Coin? A capitalização de mercado de BC é $ 94.78M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BC? O fornecimento circulante de BC é de 9.99B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BC? BC atingiu um preço máximo histórico de 0.01100698 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BC? BC atingiu um preço minímo histórico de 0.00291432 USD . Qual é o volume de negociação de BC? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BC é -- USD . BC vai subir ainda este ano? BC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BC para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o BCGame Coin (BC)