O preço ao vivo de Based Zlurpee hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ZLURPEE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ZLURPEE facilmente na MEXC agora.

Preço de Based Zlurpee (ZLURPEE)

Preço em tempo real de 1 ZLURPEE para USD

--
----
+8.30%1D
Gráfico de preço em tempo real de Based Zlurpee (ZLURPEE)
Informações de preço de Based Zlurpee (ZLURPEE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.79%

+8.31%

-45.86%

-45.86%

O preço em tempo real de Based Zlurpee (ZLURPEE) é --. Nas últimas 24 horas, ZLURPEE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ZLURPEE é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ZLURPEE variou +0.79% na última hora, +8.31% nas últimas 24 horas e -45.86% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Based Zlurpee (ZLURPEE)

$ 57.22K
$ 57.22K$ 57.22K

--
----

$ 57.22K
$ 57.22K$ 57.22K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Based Zlurpee é $ 57.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZLURPEE é 420.69B, com um fornecimento total de 420690000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 57.22K.

Histórico de preços de Based Zlurpee (ZLURPEE) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Based Zlurpee em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Based Zlurpee em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Based Zlurpee em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Based Zlurpee em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+8.31%
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Based Zlurpee (ZLURPEE)

Zlurpee is a surreal, slushy-brained creature from the warped, colorful imagination of Matt Furie, the underground comic artist known for creating absurdist characters that blur the line between stoner comedy, psychedelic weirdness, and internet meme culture. True to Furie’s aesthetic, Zlurpee is both ridiculous and oddly profound — a sticky, brain-freezing being who embodies the essence of cool chaos. With his frozen swirl of a head and eternally chilled attitude, Zlurpee isn’t just some mascot slapped on merch — he’s the spiritual and cultural leader of a countercultural movement wrapped in neon and slush.

At the center of this movement is the Ripperz Crew, a gang of 11 outlandish skaters and surfers who live in a dimension where reality is optional and vibes are everything. These aren’t your average board-riding misfits. The Ripperz exist in a hyper-stylized, Furie-esque dreamworld where skating through time-loops, surfing through cosmic slush waves, and dropping into reality glitches is just another Tuesday. Their style is loud, unfiltered, and 100% based — meaning they do what they want, how they want, without bending to mainstream expectations. They’re anti-establishment, anti-boring, and completely immersed in a world of technicolor rebellion.

Among the crew are Andy and Birddog, two characters pulled directly from Boys Club, Furie’s cult-classic comic that birthed many iconic figures, including the now-notorious Pepe. Their inclusion connects Zlurpee’s reality-warping world to the larger Boys Club universe, anchoring this new generation of characters in the same irreverent legacy of absurdist counterculture.

But Zlurpee and his crew aren’t just fictional skaters — they’re also part of a crypto-native storytelling experiment. Through the icy veins of this universe flows $ZLRP, a token or cryptocurrency that represents more than digital currency — it's the lifeblood of the Ripperz ethos. Whether used in collectibles, community access, gamified content, or decentralized storytelling, $ZLRP symbolizes the intersection of digital ownership, community-driven culture, and next-level art. Zlurpee is, in essence, the avatar of this movement — the chill-faced prophet of a new kind of blockchain mythology.

At its core, the Zlurpee project is about merging art, culture, and crypto in a way that doesn’t take itself too seriously, yet holds serious creative power. It’s a world where meme logic meets visionary storytelling, where every character has a life beyond the screen, and where decentralization isn’t just about finance — it’s about freedom of expression. Matt Furie’s world has always walked the line between innocent weirdness and cultural critique, and Zlurpee continues that tradition — this time, with a frosty middle finger to the mainstream and a skateboard aimed at the metaverse.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Previsão de preço do Based Zlurpee (em USD)

Quanto valerá Based Zlurpee (ZLURPEE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Based Zlurpee (ZLURPEE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Based Zlurpee.

Confira a previsão de preço de Based Zlurpee agora!

ZLURPEE para moedas locais

Tokenomics de Based Zlurpee (ZLURPEE)

Compreender a tokenomics de Based Zlurpee (ZLURPEE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ZLURPEE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Based Zlurpee (ZLURPEE)

Quanto vale hoje o Based Zlurpee (ZLURPEE)?
O preço ao vivo de ZLURPEE em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ZLURPEE para USD?
O preço atual de ZLURPEE para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Based Zlurpee?
A capitalização de mercado de ZLURPEE é $ 57.22K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ZLURPEE?
O fornecimento circulante de ZLURPEE é de 420.69B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ZLURPEE?
ZLURPEE atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ZLURPEE?
ZLURPEE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de ZLURPEE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ZLURPEE é -- USD.
ZLURPEE vai subir ainda este ano?
ZLURPEE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ZLURPEE para uma análise mais detalhada.
Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

