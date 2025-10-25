O que é Baseball Thief (KAREN)

A Karen at a Phillies baseball game, stole a ball from a kid after his dad retrieved it for him. A Karen at a Phillies baseball game, stole a ball from a kid after his dad retrieved it for him.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Baseball Thief (KAREN) Site oficial

Previsão de preço do Baseball Thief (em USD)

Quanto valerá Baseball Thief (KAREN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Baseball Thief (KAREN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Baseball Thief.

Confira a previsão de preço de Baseball Thief agora!

KAREN para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Baseball Thief (KAREN)

Compreender a tokenomics de Baseball Thief (KAREN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token KAREN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Baseball Thief (KAREN) Quanto vale hoje o Baseball Thief (KAREN)? O preço ao vivo de KAREN em USD é 0.0000057 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de KAREN para USD? $ 0.0000057 . Confira o O preço atual de KAREN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Baseball Thief? A capitalização de mercado de KAREN é $ 5.68K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de KAREN? O fornecimento circulante de KAREN é de 999.31M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KAREN? KAREN atingiu um preço máximo histórico de 0.00060156 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KAREN? KAREN atingiu um preço minímo histórico de 0.00000534 USD . Qual é o volume de negociação de KAREN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KAREN é -- USD . KAREN vai subir ainda este ano? KAREN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KAREN para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Baseball Thief (KAREN)