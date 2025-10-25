O que é Base Velocimeter (BVM)

What is the project about? ve33 Dex on Base What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system= History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3. What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system. What can your token be used for? Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees. What is the project about? ve33 Dex on Base What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system= History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3. What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system. What can your token be used for? Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Base Velocimeter (BVM) Site oficial

Previsão de preço do Base Velocimeter (em USD)

Quanto valerá Base Velocimeter (BVM) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Base Velocimeter (BVM) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Base Velocimeter.

Confira a previsão de preço de Base Velocimeter agora!

BVM para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Base Velocimeter (BVM)

Compreender a tokenomics de Base Velocimeter (BVM) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BVM agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Base Velocimeter (BVM) Quanto vale hoje o Base Velocimeter (BVM)? O preço ao vivo de BVM em USD é 0.00356204 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BVM para USD? $ 0.00356204 . Confira o O preço atual de BVM para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Base Velocimeter? A capitalização de mercado de BVM é $ 20.59K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BVM? O fornecimento circulante de BVM é de 5.78M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BVM? BVM atingiu um preço máximo histórico de 0.787331 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BVM? BVM atingiu um preço minímo histórico de 0.00138317 USD . Qual é o volume de negociação de BVM? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BVM é -- USD . BVM vai subir ainda este ano? BVM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BVM para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Base Velocimeter (BVM)