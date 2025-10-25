O preço ao vivo de Balsa MM Fund hoje é 0.075182 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BMMF para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BMMF facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Balsa MM Fund hoje é 0.075182 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BMMF para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BMMF facilmente na MEXC agora.

Preço de Balsa MM Fund (BMMF)

Preço em tempo real de 1 BMMF para USD

$0.075182
$0.075182
0.00%1D
Gráfico de preço em tempo real de Balsa MM Fund (BMMF)
Última atualização da página: 2025-10-25 14:48:00 (UTC+8)

Informações de preço de Balsa MM Fund (BMMF) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

--

+0.08%

+1.21%

+1.21%

O preço em tempo real de Balsa MM Fund (BMMF) é $0.075182. Nas últimas 24 horas, BMMF foi negociado entre a mínima de $ 0.075059 e a máxima de $ 0.075229, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BMMF é $ 0.075229, enquanto o mais baixo é $ 0.070272.

Em termos de desempenho de curto prazo, BMMF variou -- na última hora, +0.08% nas últimas 24 horas e +1.21% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Balsa MM Fund (BMMF)

--
----

A capitalização de mercado atual de Balsa MM Fund é $ 3.71M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BMMF é 49.29M, com um fornecimento total de 49290262.52985915. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.71M.

Histórico de preços de Balsa MM Fund (BMMF) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Balsa MM Fund em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Balsa MM Fund em USD foi de $ +0.0030082197.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Balsa MM Fund em USD foi de $ +0.0038655652.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Balsa MM Fund em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+0.08%
30 dias$ +0.0030082197+4.00%
60 dias$ +0.0038655652+5.14%
90 dias$ 0--

O que é Balsa MM Fund (BMMF)

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Balsa MM Fund (BMMF)

Site oficial

Previsão de preço do Balsa MM Fund (em USD)

Quanto valerá Balsa MM Fund (BMMF) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Balsa MM Fund (BMMF) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Balsa MM Fund.

Confira a previsão de preço de Balsa MM Fund agora!

BMMF para moedas locais

Tokenomics de Balsa MM Fund (BMMF)

Compreender a tokenomics de Balsa MM Fund (BMMF) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BMMF agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Balsa MM Fund (BMMF)

Quanto vale hoje o Balsa MM Fund (BMMF)?
O preço ao vivo de BMMF em USD é 0.075182 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BMMF para USD?
O preço atual de BMMF para USD é $ 0.075182. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Balsa MM Fund?
A capitalização de mercado de BMMF é $ 3.71M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BMMF?
O fornecimento circulante de BMMF é de 49.29M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BMMF?
BMMF atingiu um preço máximo histórico de 0.075229 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BMMF?
BMMF atingiu um preço minímo histórico de 0.070272 USD.
Qual é o volume de negociação de BMMF?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BMMF é -- USD.
BMMF vai subir ainda este ano?
BMMF pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BMMF para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 14:48:00 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

$111,407.32
$3,931.02
$0.05520
$194.26
$9.2522
$3,931.02
$111,407.32
$194.26
$2.5383
$0.19852
$0.0000
$0.000000
$0.0000000000000000
$0.00000
$0.000000002031
$0.0000000000000000005117
$0.0005890
$0.3661
$0.2617
$210.99
