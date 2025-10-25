Informações de preço de Balsa MM Fund (BMMF) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.075059 $ 0.075059 $ 0.075059 Mínimo 24h $ 0.075229 $ 0.075229 $ 0.075229 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.075059$ 0.075059 $ 0.075059 Máximo 24h $ 0.075229$ 0.075229 $ 0.075229 Máximo histórico $ 0.075229$ 0.075229 $ 0.075229 Menor preço $ 0.070272$ 0.070272 $ 0.070272 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.08% Variação de Preço (7d) +1.21% Variação de Preço (7d) +1.21%

O preço em tempo real de Balsa MM Fund (BMMF) é $0.075182. Nas últimas 24 horas, BMMF foi negociado entre a mínima de $ 0.075059 e a máxima de $ 0.075229, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BMMF é $ 0.075229, enquanto o mais baixo é $ 0.070272.

Em termos de desempenho de curto prazo, BMMF variou -- na última hora, +0.08% nas últimas 24 horas e +1.21% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Balsa MM Fund (BMMF)

Capitalização de mercado $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Fornecimento Circulante 49.29M 49.29M 49.29M Fornecimento total 49,290,262.52985915 49,290,262.52985915 49,290,262.52985915

A capitalização de mercado atual de Balsa MM Fund é $ 3.71M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BMMF é 49.29M, com um fornecimento total de 49290262.52985915. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.71M.