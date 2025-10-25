Informações de preço de Ballz of Steel (BALLZ) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00124843 $ 0.00124843 $ 0.00124843 Mínimo 24h $ 0.0013223 $ 0.0013223 $ 0.0013223 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00124843$ 0.00124843 $ 0.00124843 Máximo 24h $ 0.0013223$ 0.0013223 $ 0.0013223 Máximo histórico $ 0.01151396$ 0.01151396 $ 0.01151396 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +2.22% Variação de Preço (7d) +3.82% Variação de Preço (7d) +3.82%

O preço em tempo real de Ballz of Steel (BALLZ) é $0.00129717. Nas últimas 24 horas, BALLZ foi negociado entre a mínima de $ 0.00124843 e a máxima de $ 0.0013223, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BALLZ é $ 0.01151396, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BALLZ variou -- na última hora, +2.22% nas últimas 24 horas e +3.82% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ballz of Steel (BALLZ)

Capitalização de mercado $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ballz of Steel é $ 1.30M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BALLZ é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.30M.